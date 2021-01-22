Предложили создать единый реестр разрешений и лицензий для бизнеса

Торгово-промышленная палата считает необходимым создать единый реестр разрешений и лицензий для бизнеса в рамках регуляторной гильотины.

Сейчас существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов.

Как пояснил директор департамента законотворческой деятельности ТПП Дмитрий Фадеев, такой реестр мог бы не только играть роль «информационного стенда» для бизнеса о требованиях для получения лицензии, но и одновременно служить инструментом для межведомственного обмена между госорганами документов, полученных от предпринимателей.

Фадеев рассказал также о том, с какими сложностями при выдаче лицензий и разрешений сталкивается бизнес. «К примеру, в комплект документов, необходимых для получения лицензии на продажу алкоголя, входят копии учредительных документов, которые Росалкогольрегулирование может получить в Федеральной налоговой службе России в рамках межведомственного взаимодействия. А для соискателя лицензии это означает сбор дополнительных бумаг, временные издержки», — рассказал он ИА ТАСС, отметив, что в законе о госконтроле уже есть норма, согласно которой проверяющим запрещено требовать у контролируемых лиц документы и иные сведения, которые уже находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов.

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«Целесообразно было бы аналогичное правило в ближайшее время распространить и на процесс получения лицензий и разрешений», — добавил он.