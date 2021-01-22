Пилотный проект по возврату НДС иностранцам (tax free) продлен до конца 2021 года

Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы ЕАЭС (tax free) продлен до конца 2021 г. Постановление Правительства от 20 января 2021 г. № 22 вступает в силу с даты его опубликования.

Пилотный проект tax free стартовал на территории РФ 10 апреля 2018 года, когда был оформлен первый чек. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов проведения пилотного проекта было увеличено.

Вернуть НДС с покупок, сделанных на территории нашей страны, могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Не действует такс-фри в отношении подакцизных товаров. Таких, например, как алкоголь и табак. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.