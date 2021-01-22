Трудовые правила не будут противоречить Конституции

Сегодня в Госдуму поступил президентский законопроект № 1099075-7 с поправками в статью 10 ТК, которая определяет соотношение правил трудового законодательства и норм международного права.

Сейчас если международным договором РФ установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила международного договора.

Эту норму дополнят положением, согласно которому не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащим Конституции РФ.