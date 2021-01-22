В апартаментах разрешат регистрироваться. Разработаны поправки в ЖК

В апартаментах можно будет регистрироваться после принятия соответствующего закона с поправками в Жилищный кодекс.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

«Когда будет принят закон и апартаменты будут признаны жилым помещением, граждане смогут в них регистрироваться», — сказал он.

При названном комитете была создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан — приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов), в которую вошли сенаторы, представители Минстроя и экспертного сообщества.

Данной рабочей группой и были разработаны соответствующие поправки в ЖК.