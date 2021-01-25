При грузоперевозках регион выдачи патента и регион заключения договора должны совпадать

ИП-грузоперевозчики обязаны получить патент в налоговом органе по месту жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности.
Вместе с тем ИП при осуществлении такой деятельности не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. Поэтому в рамках полученного патента он может осуществлять перевозки грузов и в другие регионы.
Вместе с тем договор на перевозку должен быть заключен в субъекте РФ по месту получения патента. В таком случае получение патента в других регионах не требуется.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2020 № 03-11-11/115725, а также в письмаъ от 30.12.2020 № 03-11-11/116625, от 30.12.2020 г. № 03-11-11/115989.
Напомним, аналогичные разъяснения выпустила и ФНС (письмо № КВ-4-3/21782@ от 29.12.2020).