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При грузоперевозках регион выдачи патента и регион заключения договора должны совпадать

ИП-грузоперевозчики обязаны получить патент в налоговом органе по месту жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности.

Вместе с тем ИП при осуществлении такой деятельности не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. Поэтому в рамках полученного патента он может осуществлять перевозки грузов и в другие регионы.

Вместе с тем договор на перевозку должен быть заключен в субъекте РФ по месту получения патента. В таком случае получение патента в других регионах не требуется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.12.2020 № 03-11-11/115725, а также в письмаъ от 30.12.2020 № 03-11-11/116625, от 30.12.2020 г. № 03-11-11/115989.

Напомним, аналогичные разъяснения выпустила и ФНС (письмо № КВ-4-3/21782@ от 29.12.2020).

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