Минфин: снижение НДС, НДФЛ и акцизов на топливо не целесообразно

В последний день ушедшего года Минфин выпустил письмо от 31.12.2020 № 03-01-11/116802, в котором ответил на предложение снизить ставки НДС, НДФЛ и акциза на топливо.

Что касается НДС, то его снижение не приведет к снижению цен на товары, так как цену диктует рынок (соотношения спроса и предложения на товары).

НДФЛ является одним из основных источников формирования доходной части региональных бюджетов и местных бюджетов, поэтому его снижать нельзя.

Акцизы на бензин и дизельное топливо являются источником формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов. Соответственно, в случае снижения ставок акцизов на указанные нефтепродукты дорожные фонды будут лишены средств, необходимых для финансирования дорожного хозяйства.

Кроме того, снижение ставок акцизов на топливо приведет к сокращению доходов бюджетов РФ и не гарантирует снижения розничных цен, в частности на товары и продукты.