Комиссия, удержанная агентом из выручки, это тоже доход для УСН

Доходы принципалов, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы», не должны уменьшаться на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки от реализации, поступающей на его расчетный счет, при ее перечислении принципалу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.12.2020 № 03-11-11/116103.

В документе отмечается, что при УСН не учитываются доходы из закрытого перечня статьи 251 НК. А статьей 251 НК не предусмотрено уменьшение доходов принципалов на сумму вознаграждений, уплачиваемых ими агентам.

В данном случае доходом принципала признается вся сумма выручки от реализации товаров, поступающая на счет агента.