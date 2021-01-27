ИП на УСН «доходы» считают 1-процентные взносы без учета расходов

При расчете взносов ИП с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, доход учитывается в соответствии со статьей 346.15 НК и не предусматривается уменьшения исчисленного дохода на суммы произведенных ими расходов.

Об этом заявляет Минфин в письме от 30.12.2020 № 03-11-11/116103.

В документе также отмечается, что положения подпункта 1 пункта 1 и подпункта 3 пункта 9 статьи 430 НК об определении размера страховых взносов на ОПС для ИП на УСН исходя из его дохода не увязываются с определением таким ИП выбранного им объекта налогообложения при применении УСН в соответствии со статьей 346.14 НК.

То есть по мнению Минфина при УСН вообще нельзя учитывать расходы для расчета взносов, а уж на УСН «доходы» — и подавно.