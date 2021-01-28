При реализации товаров по договору комиссии, НДС считается с полной стоимости, которую заплатил покупатель

Когда товары реализуются продавцом напрямую покупателю, вопросов с НДС не возникает. Но если торговля идет по агентской схеме, у некоторых продавцов начинаются сомнения по поводу базы для НДС. Ведь на счет приходит сумма от агента за минусом агентского вознаграждения.

Разъяснения по этому вопросу дал Минфин в письме от 28.12.2020 № 03-07-14/114700.

В документе отмечается, что при реализации товаров по договору комиссии налоговой базой по НДС у комитента признается стоимость товаров, по которой они реализуются комиссионером покупателю.

При этом комитенты (принципалы), реализующие товары договору комиссии (агентскому договору), предусматривающему продажу товаров от имени комиссионера (агента), регистрируют в книге продаж выданные комиссионеру (агенту) счета-фактуры (в том числе корректировочные), в которых отражены показатели счетов-фактур (в том числе корректировочных), выставленных комиссионером (агентом) покупателю.