Что делать, если ИФНС требует с человека налог за угнанную машину

У человека угнали машину, но из ИФНС пришел за нее налог. Удивленный налогоплательщик в ноябре 2020 года направила в ФНС запрос, чтобы выяснить, в чем дело.

В письме ФНС от 14.01.2021 № БС-3-21/96@ сообщается, что налоговики, в свою очередь, направили запрос в МВД. Однако оттуда — как говорится, ни ответа, ни привета.

«По состоянию на 11.01.2021 подтверждение о том, что транспортное средство в розыске, не получено», — сообщается в вышеназванном письме ФНС.

В этой связи налоговики не видят оснований для освобождения гражданина от транспортного налога за автомобиль.

Что же делать потерпевшему автовладельцу?

В своем письме ФНС напоминает, что факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 НК.

В случае наличия у владельца указанных выше документов, он вправе представить их в налоговые органы.