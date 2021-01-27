Запись о награждении вносится в трудовую книжку, даже если у сотрудника есть уже несколько вкладышей

Кадровик решил внести в трудовую книжку работника запись о награждении благодарственным письмом, но оказался перед дилеммой — куда эту запись вносить.

Дело в том, что за свою бурную трудовую жизнь сотрудник успел обогатиться двумя вкладышами к трудовой книжке.

Так куда же вносить запись — в последний вкладыш, так как в предыдущих документах фигурирую дела давно минувших дней, или все-таки в саму трудовую книжку, ведь там заполнен лишь раздел о работе, а в разделе для награждений еще есть свободное место?

Разъяснения на этот сет дали в Роструде. Там пояснили, что сведения о награждении необходимо внести в раздел о награждении трудовой книжки работника. Только после заполнения всех страниц данного раздела возникает обязанность вносить сведения о награждении во вкладыш.

Напомним, по действующим правилам к сведениям о награждении (поощрении) относятся следующие сведения:

— о награждении государственными наградами;

— о присвоении государственных почетных званий;

— о награждении почетными грамотами;

— о присвоении званий;

— о награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами;

— о других видах поощрения.

Добавим, что для электронных трудовых книжек таких записей о награждении не предусмотрено.