Выплаты за рубеж по исполнительным документам хотят перекрыть

Минюст и ЦБ хотят ограничить прямой перевод денег на зарубежный счет, взысканных по исполнительному документу, поскольку этот способ часто используют для отмывания денег и их вывода за рубеж.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на представителя Минюста.

Поправки начали обсуждать еще зимой 2019-го, тогда они вызвали замечания, сейчас работа продолжается.

«Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — утверждает источник издания.

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Принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов, отметил представитель Минюста.

В ЦБ сообщили, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Предложение ограничить возможности переводов за рубеж по исполнительным документам там не прокомментировали.

Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.

Эксперты уже высказывают мнение, что такой запрет может ударить и по легальному бизнесу.

«Задача противодействовать отмыванию денег и выводу их за рубеж, безусловно, важная, но если мы говорим о многих иностранных контрагентах, то они и так не в восторге от эффективности системы исполнительного производства в России», — говорит представитель ассоциации «Опора России» в Пекине Александр Зайнигабдинов.

По его словам, если вывод денег из страны по судебному спору может оказаться под вопросом, это «может снизить желание в принципе работать с российскими компаниями».