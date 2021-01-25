Для десяти сфер деятельности лицензии продлят автоматом еще на год

Правительство РФ продлит еще на 12 месяцев «автоматом» действие лицензий, которые истекают в 2021 году, соответствующее постановление подготовлено, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«В этот раз мера „лицензии автоматом“ коснется порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Он напомнил, что ранее были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тыс. лицензий и свыше миллиона других разрешений.

«Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу», — отметил Мишустин.

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Минэкономразвития предложило продлить на 2021 год срок действия следующих разрешений: