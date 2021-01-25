Для десяти сфер деятельности лицензии продлят автоматом еще на год

Правительство РФ продлит еще на 12 месяцев «автоматом» действие лицензий, которые истекают в 2021 году, соответствующее постановление подготовлено, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«В этот раз мера „лицензии автоматом“ коснется порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления», — цитирует Мишустина «Интерфакс».Он напомнил, что ранее были перенесены сроки действия в отношении более чем 41 тыс. лицензий и свыше миллиона других разрешений.
«Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу», — отметил Мишустин.
Минэкономразвития предложило продлить на 2021 год срок действия следующих разрешений:
- аккредитация и сертификация специалистов медицинской и фармацевтической деятельности;
- аккредитация образовательных программ;
- лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и при оказании услуг общественного питания;
- квалификационные аттестаты оценщиков;
- проведения специальной оценки условий труда;
- результаты обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране труда для отдельных категорий работников;
- аккредитация в национальной системе аккредитации;
- заключения государственной экологической экспертизы и другие.