За неправомерное банкротство хотят давать до 7 лет. И штрафы до 5 миллионов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий ответственность контролирующих лиц за неправомерное банкротство.

Законопроект №1099900-7, поправки предлагаются для статей 195 и 196 УК.

Авторы поправок приводят судебную статистику в пояснительной записке.

в 2017 году зарегистрировано 279 преступлений, предусмотренных указанными статьями (по статье 195 УК РФ — ИЗ, по статье 196 УК РФ — 166). В суд направлены уголовные дела о 65 преступлениях (по статье 195 УК РФ — 27, по статье 196 УК РФ — 38).

В 2018 году зарегистрировано 270 преступлений (по статье 195 УК РФ — 115, по статье 196 УК РФ — 155). В суд направлены уголовные дела о 53 преступлениях (по статье 195 УК РФ — 13, по статье 196 УК РФ — 40).

В 2019 году зарегистрировано 282 преступления (по статье 195 УК РФ — 129, по статье 196 УК РФ — 153). В суд направлены уголовные дела о 62 преступлениях (по статье 195 УК РФ — 23, по статье 196 УК РФ — 39).

По данным судебной статистики за период 2015 — 2019 годов за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ осуждено 56 лиц (28 лиц — по основной квалификации и 28 лиц — по дополнительной). При этом по части первой статьи 195 УК РФ по основной и дополнительной квалификации осуждено 36 лиц, по части второй — 15 лиц, а по части третьей — 5 лиц. За тот же период за преднамеренное банкротство по статье 196 УК РФ были осуждены 204 лица (из них 139 лиц — по основной квалификации и 65 лиц — по дополнительной).

Причинами столь существенных различий в количестве регистрируемых преступлений и направляемых в суд уголовных дел, а также числе осужденных лиц являются отдельные недостатки нормативной регламентации уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства. Так, в ст. 155 УК срок давности всего два года, что при длительности отдельных процедур позволяет избежать ответственности.

Поправками в указанные статьи инициаторы законопроекта хотят усилить ответственность арбитражного управляющего, а равно председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве (проектируемая часть вторая статьи 195 УК РФ).

Кроме того, субъект законодательной инициативы надеется принятием поправок привлекать к ответственности конечных бенефициаров.

«Необходимо отметить, что повышение эффективности установления конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) представляется возможным лишь при активном содействии органам предварительного расследования со стороны номинальных руководителей и подставных лиц».

Авторы поправок предполагают, что принятие законопроекта существенно позволят правоохранителям повысить эффективность противодействовать преступлениям в сфере банкротства.

«Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам существенным образом повысить эффективность противодействия преступлениям в сфере банкротства, раскрыть реальных бенефициаров преступного бизнеса, в том числе посредством освобождения от уголовной ответственности лица, содействовавшего раскрытию и расследованию преступления, что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности возмещения ущерба кредиторам».

А теперь сравним статью 196 УК в действующей редакции, и в том виде, который она может принять после принятия поправок:

Вот так статья выглядит сейчас:

"Статья 196. Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб,

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

А вот как может стать:

1. Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб,

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо без такового или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) лицом с использованием своего служебного положения или контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.".

Как видим, появляется вторая часть статьи с более жесткими санкциями — лишение свободы до 7 лет, или штрафы до 5 млн (могут быть и вместе с лишением).

С учетом, что проект закона правительственный, у него есть все шансы дойти до становления законом.