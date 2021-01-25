2021. Что делать работодателям в этом году, в связи со вступлением в силу Правил по охране труда в году прошлом?

В 2020 году было принято 41 новое Правило по охране труда. Что нужно сделать работодателям в связи с этим в 2021 году? Какие инструктажи нужно провести?

Рассказывает эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина на своей странице в Facebook.

«В рамках «регуляторной гильотины» в 2020 году принято 41 новых Правил по охране труда (дальше по тексту — ПОТ), большинство из которых вступили в силу 01.01.2021 г. И еще ждем минимум 4 новых ПОТ (в организациях общественного питания, при производстве боеприпасов, при проведении работ в особых климатических условиях, при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта)!

В связи с этим на участке охраны труда в компании предстоит много работы:

внеплановые инструктажи и обучение (а также проверка знаний) по охране труда;

актуализация локальных нормативных актов и (при необходимости) других документов по охране труда (особое внимание обратите на актуализацию инструкций по охране труда, программ инструктажей и программ обучения);

проведение других необходимых мероприятий согласно новым требованиям.

Обычно между опубликованием нормативного акта и его вступлением в законную силу проходит некоторое время, и мы успеваем подготовить внесение изменений в локальные акты, спланировать и подготовить мероприятия по реализации новых требований. Но не в этот раз — правила приняты только в конце 2020 года и уже начали действовать! Что нужно сделать работодателям в связи с новыми правилами?

Предлагаем Вам такой алгоритм:

подбираем те ПОТ, которые касаются деятельности организации и анализируем ЛНА, другие документы по охране труда компании на соответствие новым ПОТ

планируем мероприятия по внесению изменений в ЛНА (кто, что и в какие сроки делает)

актуализируем и вводим в действие новые ЛНА и знакомим с ними работников в объёме их должностных обязанностей

проводим обучение ответственных по охране труда и членов комиссии по ОТ в образовательной организации

проводим внеплановый инструктаж работников, чья трудовая функция непосредственно связана с требованиями, указанными в изменившихся нормативных правовых актах

проводим обучение новым правилам охраны труда (далее — ОТ) и внеочередную проверку знаний работников (п. 3.3 Порядка обучения, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 (далее — Порядок № 1/29)

Объем внепланового инструктажа, а также порядок и сроки проведения обучения и внеочередной проверки знаний определяются работодателем. До работников обязательно должны быть доведены новые требования. Если соответствующими правилами по охране труда предусмотрен срок проведения инструктажа, то он проводится в этот срок (п. 2.1.6, 2.1.8, 3.3 Порядка № 1/29, п. 8.9 ГОСТ 12.0.004-2015, см. также, Письмо Минтруда от 21 октября 2016 г. № 15-2/ООГ-3728, а также, например, Письмо Ростехнадзора от 15.08.2016 № 10-00-12/1818).

Рекомендуем внеплановый инструктаж, а также обучение по ОТ и проверку знаний провести в кратчайшие сроки, чтобы осуществить все мероприятия в связи с изменениями как можно быстрее и избежать рисков при проверках и несчастных случаях (п. 2.1.3, 2.3.2 — 2.3.6, Порядка № 1/29)».