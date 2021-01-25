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Одна налоговая отказала другой в выполнении поручения, сославшись на занятное определение Верховного суда

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Редкий случай, когда налоговики адекватно ответили другим налоговикам, сославшись на судебную практику более, чем пятилетней давности. Что нельзя истребовать документы по цепочке, если связь с проверяемым налогоплательщикам не прослеживается.

Поделилась Ирина Петухова, эксперт по налогам в команде бизнес-омбудсмена по ХМАО-Югре на своей странице в Facebook.

«Это отражает действующую налоговую реальность. Итак, иногородняя выездная налоговая проверка с доскональным изучением всей цепочки контрагентов аж до 5 (!) звена! Ушло поручение о предоставлении документов по одному из звеньев в нашу налоговую (ИФНС России по г. Тюмени № 3), которая мягко сказала той налоговой, проводившей проверку, что она не права. Что нельзя истребовать документы по цепочке звеньев далее, если не прослеживается связь с проверяемым налогоплательщиком».

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Указанное Определение № 305-КГ14-7282 от 20.02.2015 по делу А40-172004/2013 можно скачать во вложении.

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