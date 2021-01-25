Одна налоговая отказала другой в выполнении поручения, сославшись на занятное определение Верховного суда

Редкий случай, когда налоговики адекватно ответили другим налоговикам, сославшись на судебную практику более, чем пятилетней давности. Что нельзя истребовать документы по цепочке, если связь с проверяемым налогоплательщикам не прослеживается.

Поделилась Ирина Петухова, эксперт по налогам в команде бизнес-омбудсмена по ХМАО-Югре на своей странице в Facebook.

«Это отражает действующую налоговую реальность. Итак, иногородняя выездная налоговая проверка с доскональным изучением всей цепочки контрагентов аж до 5 (!) звена! Ушло поручение о предоставлении документов по одному из звеньев в нашу налоговую (ИФНС России по г. Тюмени № 3), которая мягко сказала той налоговой, проводившей проверку, что она не права. Что нельзя истребовать документы по цепочке звеньев далее, если не прослеживается связь с проверяемым налогоплательщиком».

Указанное Определение № 305-КГ14-7282 от 20.02.2015 по делу А40-172004/2013 можно скачать во вложении.

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