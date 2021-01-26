Налоговики запрашивают у производителей и торговых сетей прогноз изменения цен на продукты. Это они так к мониторингу цен подключились

ФНС подключилась к контролю стоимости социально-значимых продуктов. И запрашивает у производителей поквартальный прогноз изменения цен до конца года.

Как пишет «Коммерсантъ», участники рынка предупреждают, что предсказать динамику сложно, их также беспокоит риск утечки данных, представляющих коммерческую тайну.

Издание ссылается на источник в крупной торговой сети, получившей запрос от налоговиков. Как следует из запроса, налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

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Когда в декабре прошлого года вводилось госрегулирование цен на масло и сахар, ФНС отводилась роль мониторинга цен с помощью данных онлайн-касс.

"Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов«,— приводит издание слова юриста Forward Legal Арпине Пирумян.

В одной из получивших запрос компании говорят, что в ответ предоставили только данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Видимо, налоговики решили действовать по привычке — требованиями. А если их рассылает робот, значит требования, вполне возможно, разлетятся всем подряд, даже тем, кто к продовольственным товарам никакого отношения не имеет. Мало ли, ОКВЭД такой есть.

Комментирует зампред Партии Роста, Генеральный директор компании «Млесна» Сергей Демин:

«У налоговой инспекции и бизнес и граждане уже давно „под колпаком“, и поэтому есть все инструменты для получения любых оперативных данных. По всей видимости, таким образом будет собрана информация, которая ляжет в основу планирования ценовой политики по социально значимым позициям. Конечно, бизнес сейчас будет настораживать такая активность налоговиков, ведь первое, о чем задумываешься: диктатура цен будет продолжена до конца 2021 года! С моей точки зрения, контролеров уже достаточно. В ситуации с ценами, главный контролирующий орган — это население.