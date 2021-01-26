Для регистрирующих ИП или компанию впервые, предлагают убрать госпошлину за регистрацию

В Госдуме предложили освободить от госпошлины за регистрацию компании или ИП для граждан, делающих это впервые.

С такой инициативой выступил депутат Иван Сухарев, он направил письмо с предложением на имя главы МЭР Максима Решетникова.

Как считает автор инициативы, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП, нужно для устойчивого развития экономики.

По его мнению, для достижения данной цели требуется не только создание льготных налоговых и кредитных условий для бизнеса, но и упрощение процедуры регистрации новых предприятий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей», — говорится в тексте обращения.

В данный момент от уплаты госпошлины (4000 руб. для создания юрлиц, 800 руб. для ИП) освобождены лица, подающие на регистрацию в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Интересено, а если в первый раз будет отказ в регистрации, второй раз уже платить придется? Или это тоже будет считаться «первым разом»? Да и размеры госпошлин там не такие уж огромные.

По материалам «RT».