Срок хранения документов для налогового учета увеличат до 5 лет

Госдума рассмотрела сегодня во втором чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс.

Изначально документ касался только совершенствования налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Однако, как обычно, ко второму чтению в проекте появились пункты, касающиеся совершенно другого.

В частности, изменения вносятся в статьи 23 и 24 первой части НК. Срок хранения документов для налогового учета увеличен до 5 лет как для налогоплательщиков, так и для налоговых агентов. Мотив такого повышения был озвучен главой Комитета по бюджету и налогом господином Макаровым — срок в 5 лет установлен и законом о бухгалтерском учете.

Правда, физические лица, в том числе ИП, нотариусы и т.п. бухучет не ведут, за что им увеличили срок, непонятно.