На банковской тайне поставят крест. Налоговая получит еще больше информации о клиентах

В Налоговый кодекс вносят изменения в части обязанностей банков перед налоговыми органами. Эти поправки окончально поставят крест на банковской тайне.

В статью 86 части первой НК вносят новый пункт, в котором прописывается обязанность кредитных организаций выдавать налоговым органам:

копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;

доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;

документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент-банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета);

карточки с образцами подписей и оттиска печати;

информацию о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента.

Такую информацию банки обязаны будут предоставить не только по клиентам организациям и ИП, но и по обычным гражданам, открывшим у них счета. Правда, по физлицам, не являющимся ИП, получить её налоговикам будет сложнее.

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Запрашивать информацию налоговики имеют право только в случае проведения налоговых проверок, истребования у налогоплательщика документов в соответствии со статьей 93НК, вынесения о взыскании налога и приостановке операций по счету. При этом для получения сведений о клиентах физлицах, не являющихся ИП, запрос в банк должен быть согласован с руководителем вышестоящего налогового органа (т.е. регионального УФНС) или руководителя (зам.руководителя) ФНС.

Законопроект прошел второе чтение во вторник, 26 января и будет принят в третьем чтении в среду, 27 января. Изменения в части обязанностей банков вступят в силу спустя месяц после официального опубликования.