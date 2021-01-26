Условия для признания внешнеторговых сделок контролируемыми изменят. Проект закона прошел II чтение

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об изменениях в части первой НК совершенствовании налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения.

В частности, законопроект меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ. Речь идет о таких товарах, как нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и драгоценные камни. При этом, налоговые органы будут формировать извещения о контролируемых сделках для полноты исчисления и уплаты налогов. Налогоплательщик сможет не предоставлять касающиеся сделки документы, если они уже находятся в распоряжении налоговых органов.

Вместе с тем, максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с 9 до 27 месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении доли участия налогоплательщика в иностранной организации. Документ предоставляет возможность формирования налоговыми органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля.

Устраняется правовая неопределенность в отношении порядка исчисления суммы доходов по сделкам, когда лицо, которое получает эти доходы, не исчисляет налог на прибыль согласно Налоговому кодексу.

По материалам "ТАСС".