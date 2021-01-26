Как ликвидированная компания успела создать проблемы контрагентам, обнулив декларацию по НДС

Компания, принудительно исключенная из ЕГРЮЛ, успела обнулить декларацию по НДС. И создала проблемы для контрагентов, к которым теперь стучаться налоговики с предложением корректировки.

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«Такая ситуация: организация решила закрыться. Наняла ликвидационного директора. та, не мудрствуя лукаво, обнулила декларацию по НДС за последний квартал работы конторы. И люди попали. Написали они письмо, приложили все документы. Даже сумели от прежнего бухгалтера получить копию книги продаж, где эта продажа есть. Таких пострадавших, кстати, было много. И все возмутились. Сегодня опять пришел вызов, но ИФНС ликвидировала эту фирму 28.12.2020. Вопрос: какие могут быть претензии по ликвидированной организации? Или могут? Кстати, в тот злополучный квартал закупались металлом у них 2 раза. Про вторую закупку — тишина...».

Странное название «ликвидационный директор». Это который ликвидатор? Так он так и называется, без каких-то приписок «директор».

В комментариях пишут, что пусть налоговики доказывают фиктивность сделки.

«Ну и что. Если сделка не фиктивная, то пусть они и докажут. А они сейчас будут вас запугивать выездной. В надежде, что вы уберёте их, и доплатите НДС. Это стандартная уловка. А откуда узнали, что они убрали вас из Книги продаж? ФНС сказала? Вполне возможно, что это развод на деньги (НДС)».

Автор пишет, что да, звонили из инспекции. А компания ликвидирована принудительно из-за недостоверного адреса.

«Да, звонили в ИФНС, новый директор обнулила декларацию по НДС. Вроде инспектор нормальный парень, сказал. что валом валят письма пострадавших. Что директор на связь не выходит и её, якобы, ищут через милицию. Предприятие ликвидировано через 11 месяцев после того, как выяснилось. что они не находятся по адресу».

То есть, еще и не ликвидирована по-нормальному.

Автору пишут, что это такой метод работы у налоговиков, поскольку законного нет для этого случая.

«Это они на понт берут. И хорошими они не бывают. Это вас обрабатывают пока. Будьте готовы к беседе про НДС. Разводка их стара как мир. Уже не первый год они так: сначала ласковый подход, ой, уберите контрагента, чтобы статистику не портить, потом вернёте, или вот как вам, ласково говорят про обнуленную книгу продаж. Вы так ведётесь, они ласковые. Но как только вы все уберёте из Книги, увидите, тон изменится сразу. Их так учат».

Автор пишет, что пока убрать ничего не просили. На это отвечают:

«Это пока что :-) погодите. Не просто ж так звонили. Все будет. Затравку кинули. Это у них этапы обработки».

После этого автор дозвонилась в инспекцию, и, по ее выражению, «инспектор уже переобулся».

«Дозвонились. Инспектор переобулся :-(. Предлагает всё получить с виновника. Мол, исправляйте, доплачивайте и судитесь. Интересно, с кем, если вы их ликвидировали».

На это автору отвечают, что все ожидаемо было:

«Ну вот. Я ж говорил. Развод на деньги. Как вы с виновника получите НДС? Это не ваши деньги, а бюджетные. Требование будет какое? Оплатите нам НДС? Бред, отказ в иске 200%. Разводка. Держитесь там. Если контрик был нормальный, но потом ушёл на ликвидацию, то и сидите ровно, пусть они чешутся, в суд бегут доказывать фиктивность сделок. Если же нет, то вам самим решать. На собеседовании вам все расскажут, варианты предложат».

А вот обстоятельный комментарий о том, что будет, если пойти на поводу у налоговиков.

«Да забейте на них. Сходите, поплачьтесь, но твердо скажите ничего убирать не будем доплачивать не будем, судится не с кем. Скажите что они на то тут свои зп из карманов налогоплательщиков и вашего в т.ч. и получают, чтоб стоять на страже закона и разбираться с нарушениями. Сами ликвидировали наплевав на последствия, самим и разбираться, а вы ничем им помочь не можете. Кинут требование о разрыве — пишите пояснения официально и прикладывайте документы, книги продаж и тд. Вы ответили. И пусть это будет их головная боль. Нервы потрепят, но сделать вам ничего не смогут.

Главное, не соглашайтесь убрать разрывы. В законодательстве нет таких норм, чтоб с вас НДС удержать им, или наказать за это. Поэтому все хотелки — их проблема! Была не раз свидетелем подобных случаев. Не могут они ничего сделать, потому в ход и идут различные психологические уловки и давление. И вообще, если есть разрыв реальный — пусть шлют требование официально! Сроки камералки, как я понимаю, все прошли уже, вот и названивают в надеждах. Главное — не пересдаватесь».