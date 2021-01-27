📍 Бумажные больничные отменят. ФСС будет получать информацию о вашей зарплате из ПФР и ФНС

Законопроект № 1062568-7 о распространении на всю Россию системы прямых выплат пособий из ФСС накануне прошел первое чтение в Госдуме.

Не удивляйтесь: думаете, система и так уже работает?

Поясняем — сейчас прямые выплаты хоть и распространили на всю Россию, но в законе они все еще не прописаны. Эта система регулируется Постановлением Правительства.

А вышеназванный законопроект предусматривает поправки непосредственно в Федеральные законы от 24.06.1998 № 125-ФЗ и от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

У ФСС будет право запрашивать следующую информацию у следующих организаций:

в ПФР — СНИЛС гражданина, сведения о страхователе, у которого он работает, страховом стаже, а также сведения о зарплате за период до 1 января 2017 года на основании сведений персучета;

в ФНС — сведения, в том числе составляющие налоговую тайну, о зарплате застрахованного лица за период с 1 января 2017 года;

из реестра ЗАГС — сведения о госрегистрации актов гражданского состояния;

из ЕГИССО — сведения о неназначении (назначении) матери, отцу (обоим родителям) единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в органах соцзащиты, а также другие необходимые сведения для назначения и выплаты страхового обеспечения.

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Этим же законопроектом предусмотрено, что. Бумажный вариант уходит в прошлое.

По желанию пациента медицинская организация будет выдавать ему выписку из электронного больничного, форму которой утвердит ФСС.