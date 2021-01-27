ООО на УСН 15%, продуктовая розница плюс алкоголь. Стоит ли работа бухгалтера 15 тысяч?

Сколько стоит работа бухгалтера в ООО на УСН 15%, продуктовая розница с алкоголем. Работодатель готов за все это платить максимум 15 тысяч. Найдет ли он толкового специалиста за столь щедрое вознаграждение?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, сколько бы вы взяли за такую работу? Юрлицо. Продуктовая розница (с алкоголем). УСН „доходы минус расходы“. Закупок в месяц порядка сотни. ККМ одна, оформлен один сотрудник. Работа дистанционно».

В комментариях обратили внимание на алкоголь и посоветовали его не брать на себя. Ибо ЕГАИС и прочее.

«Я алкоголь на себя не беру, то есть без ЕГАИС и прочей этой кухни. Этим занимается внутренний учетчик специально обученный. Вообще стараюсь бизнес с торговлей или производством алкоголя или табачных изделий не брать. Если УТ и Бухгалтерия автоматизированы, то 50 в месяц. Если нет, то сначала автоматизация, а потом уже текущая работа».

Автор пишет, что потенциальный заказчик считает ее жадной. Она просит 30-40, а тот согласен на 10-15.

«Он 10 — 15 планирует платить. Я ему сказала 30 — 40. Узнала, что я очень жадная».

Ей поясняют, что ничто не ново под Луной.

«Это не новость. Розница не может много платить при том, что у нее, как у кафе и ресторанов, очень много документов и вообще работы. Если бы этот магазин применял УСН 6% и не надо было налаживать товарный учет (и/или выгрузку в Бухгалтерию), то можно было бы опуститься до 22-25».

А вот что советуют ответить на утвыерждение заказчика о жадности бухгалтера.

«„Узнала, что я очень жадная.“ скажите , что вы не „канарейка за копейку, чтобы пела и не ела“. В прошлом много подобного в свой адрес наслушалась, поэтому очень сочувствую. Не принимайте на свой счет — оценивайте заказчика, как не готового платить лично вам. Можно еще сказать, что работаете на том уровне качества, которое не вписывается в его бюджет. Пусть дальше ищет. Имеет смысл соглашаться только на ту сумму, которая вас мотивирует».

Кто-то опять-таки советуют цену от 50 тысяч. Ну а заказчика назвали мечтателем с его ценником «10-15».