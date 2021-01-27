Власти поручили разработать план борьбы с мошенниками, предлагающими соцвыплаты от имени государства

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени государства, и вовлеченных в эти схемы банков.
Такое поручение 22 января дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, с ним ознакомился «Коммерсантъ».
Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства. При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.
Платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», утверждают в Аналитическом центре при Правительстве РФ. В этих банках настаивают, что уже борются с подобными мошенниками.Этим круглосуточно занимается служба мониторинга Минбанка, в результате чего удается существенно снизить число мошеннических операций, уверяют в его пресс-службе. В ВТБ и банке «Открытие» также заверили, что все платежи находятся под постоянным контролем. "Кроме того, регулярно обновляются технические средства и алгоритмы, препятствующие использованию сервиса мошенниками«,— отметили в «Открытии». Ак Барс банку неизвестны факты использования его сервисов мошенниками, сообщили там.
В Google, который АЦ фактически называет распространителем рекламы мошенников, также утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Пользователь, заметивший мошенническую рекламу, может пожаловаться на нее, напоминают там. В 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд «плохих» рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.