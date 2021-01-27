Власти поручили разработать план борьбы с мошенниками, предлагающими соцвыплаты от имени государства

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени государства, и вовлеченных в эти схемы банков.

Такое поручение 22 января дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, с ним ознакомился «Коммерсантъ».

Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства. При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

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Платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», утверждают в Аналитическом центре при Правительстве РФ. В этих банках настаивают, что уже борются с подобными мошенниками.

Этим круглосуточно занимается служба мониторинга Минбанка, в результате чего удается существенно снизить число мошеннических операций, уверяют в его пресс-службе. В ВТБ и банке «Открытие» также заверили, что все платежи находятся под постоянным контролем. "Кроме того, регулярно обновляются технические средства и алгоритмы, препятствующие использованию сервиса мошенниками«,— отметили в «Открытии». Ак Барс банку неизвестны факты использования его сервисов мошенниками, сообщили там.

В Google, который АЦ фактически называет распространителем рекламы мошенников, также утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Пользователь, заметивший мошенническую рекламу, может пожаловаться на нее, напоминают там. В 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд «плохих» рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.