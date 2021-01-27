Ходят слухи, что Межрегиональная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам-физлицам заработает уже с 1 февраля. Даже называют порог для входа «в элитный клуб» от 50 млн. Правда, многие считают, что порог низковат.
Сразу несколько человек поделились новостью у себя в Facebook. Вот об этом сообщает партнер ЮК Taxology Russia Алексей Артюх на своей странице:
«Налоговая новость последних дней — создание МРИ по избранным крупнейшим налогоплательщикам-физлицам. Что-то новое и пока не очень понятное, потому есть вопросы...
Пока остается неясным „порог входа“ в элитный клуб, мне интересно просто для души, будет ли предусмотрено для вставших на учет:
- выделенная телефонная линия 24/7 с консультациями по уплате налогов в бюджет;
- персональный инспектор;
- выездное обслуживание;
- услуги по заполнению деклараций и выбору наиболее благоприятного налогового режима;
- тщательный отбор персонала по внешним и профессиональным данным одновременно;
- страхование от выявления недоимки при проверке;
- офис в доступном, но скрытом от посторонних глаз месте;
- красные кресла и элитная итальянская мебель в приемной;
- билеты в первый ряд на оглашение послания Президента при своевременной уплате налогов не менее трех лет подряд (и гарантированное место за соседним столиком на банкете!);
- ко-брендовые программы со скидками на САРы, прайвет-джеты, яхты и пятизвездочные отели (причем чтобы призовыми баллами программы можно было и налоги платить).
Мне кажется, тут просто неограниченный потенциал открывается для бизнес-идей...».
Также об этом пишет и сотрудник АБ CTL Ольга Сафонова:
«Поговаривают, что с 01.02. заработает 10-я Межрегионалка по крупнейшим физикам, с доходом от 50 млн».
Вот тут уже и порог указали. О чем не преминули заметить в комментариях, что порог-то низковат.
«Слухи про порог в 50 миллионов, но это должна быть утка — слишком низко, они столько налплатов не потянут».
Алексей Артюх отвечает:
«Согласен. Я думаю, что порог должен быть даже не по декларации по НДФЛ, а некая совокупная стоимость активов или критерии по КИКам (например, все „паушальщики“) — посмотрим».
А кто-то и бизнес-идею уже выдвигает:
Что-то подобное было и про НДФЛ 15% не так давно.
А о проекте приказа ФНС о создании этой инспекции на «Клерке» уже писали.