Ходят слухи, что Межрегиональная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам-физлицам заработает уже с 1 февраля. Даже называют порог для входа «в элитный клуб» от 50 млн. Правда, многие считают, что порог низковат.

Сразу несколько человек поделились новостью у себя в Facebook. Вот об этом сообщает партнер ЮК Taxology Russia Алексей Артюх на своей странице:

«Налоговая новость последних дней — создание МРИ по избранным крупнейшим налогоплательщикам-физлицам. Что-то новое и пока не очень понятное, потому есть вопросы...

Пока остается неясным „порог входа“ в элитный клуб, мне интересно просто для души, будет ли предусмотрено для вставших на учет:

выделенная телефонная линия 24/7 с консультациями по уплате налогов в бюджет;

персональный инспектор;

выездное обслуживание;

услуги по заполнению деклараций и выбору наиболее благоприятного налогового режима;

тщательный отбор персонала по внешним и профессиональным данным одновременно;

страхование от выявления недоимки при проверке;

офис в доступном, но скрытом от посторонних глаз месте;

красные кресла и элитная итальянская мебель в приемной;

билеты в первый ряд на оглашение послания Президента при своевременной уплате налогов не менее трех лет подряд (и гарантированное место за соседним столиком на банкете!);

ко-брендовые программы со скидками на САРы, прайвет-джеты, яхты и пятизвездочные отели (причем чтобы призовыми баллами программы можно было и налоги платить).

Мне кажется, тут просто неограниченный потенциал открывается для бизнес-идей...».

Также об этом пишет и сотрудник АБ CTL Ольга Сафонова:

«Поговаривают, что с 01.02. заработает 10-я Межрегионалка по крупнейшим физикам, с доходом от 50 млн».

Вот тут уже и порог указали. О чем не преминули заметить в комментариях, что порог-то низковат.

«Слухи про порог в 50 миллионов, но это должна быть утка — слишком низко, они столько налплатов не потянут».

Алексей Артюх отвечает:

«Согласен. Я думаю, что порог должен быть даже не по декларации по НДФЛ, а некая совокупная стоимость активов или критерии по КИКам (например, все „паушальщики“) — посмотрим».

А кто-то и бизнес-идею уже выдвигает:

Что-то подобное было и про НДФЛ 15% не так давно.

А о проекте приказа ФНС о создании этой инспекции на «Клерке» уже писали.