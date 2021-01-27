ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты

Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться, утверждает ФНС.

Результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, сообщили РИА Новости в налоговом ведомстве.

«Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной», — сказали в пресс-службе.

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«Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах», — добавили в ФНС.

Ранее стало известно, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года.