Госдума продлила переход с ЕНВД на упрощенку до 31 марта

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 2020 года ЕНВД, смогут перейти на УСН в срок до 31 марта 2021 года.

Закон, устанавливающий такое правило, был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта о налоговых льготах предприятиям за санаторно-курортное лечение сотрудников. Поэтому она появилась неожиданно и ранее о таком предложении не писали.

Таким образом, бизнес, опоздавший с переходом с ЕНВД на УСН, получил еще два месяца на принятие решения. Если организация или ИП подаст уведомление о переходе на УСН до 31 марта, она сможет применять упрощенку с 1 января 2021 года.

Ранее ФНС разрешила бывшим вмененщикам переходить на УСН до 1 февраля 2021 года.