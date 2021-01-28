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ФНС рассказала о новых правилах налогообложения земельных участков

ФНС на своем сайте дала разъяснения по новациям налогообложения земельных участков, вступивших в этом году.

С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены единые предельные сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему. Теперь он подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи (если не отменены представительными органами муниципальных образований) — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Также с 2021 г. отменяется обязанность представлять декларацию по земельному налогу начиная с налогового периода 2020 года. При этом налоговые органы с 2021 г. будут направлять налогоплательщикам-организациям или их обособленным подразделениям сообщения об исчисленных суммах земельного налога. В дальнейшем направление юрлицами пояснений и (или) документов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, установленных законодательством, а также рассмотрение их налоговыми органами проводятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 4-7 ст. 363 НК РФ.

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С 2021 года на лиц, уполномоченных госорганами, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, возложена обязанность представлять в налоговый орган по субъекту РФ сведения о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте и предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. Определение правового статуса и налогообложение таких земельных участков будет осуществляться исходя из содержания представляемых в налоговые органы сведений.

Кроме того, изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено законодательством РФ, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и НК РФ.
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Появилось и новое условие применения налоговых льгот. Если налогоплательщик—физическое лицо не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от её применения, то льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговыми органами в соответствии с федеральными законами, с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на данную льготу. Ранее указание на период, с которого может применяться беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот, в НК РФ отсутствовало.
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