Масштабные поправки в ТК по охране труда прошли первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в 1-ом чтении законопроект о внесении поправок в раздел X «Охрана труда» Трудового кодекса. Изменения предполагают превентивный подход к охране труда — профилактику производственных травм и профзаболеваний с учетом условий на каждом конкретном производстве.

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«Государственная политика в области охраны труда дополняется новым направлением — оценка и управление профессиональными рисками, что позволит исключать производственный травматизм за счет более адресного подхода к охране труда», — пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Законопроект предусматривает внедрение управления профессиональными рисками; повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; изменение подхода в реализации мер безопасности посредством перехода от предоставления средств индивидуальной защиты в зависимости от наименования профессии занятого на конкретном рабочем месте работника (списочный подход), к обеспечению СИЗ в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных и опасных производственных факторов.

Также закрепляется возможность вести документооборот в сфере охраны труда в электронном виде.

Минтруд сообщает, что будет создана рабочая группа, в рамках которой будет обеспечена необходимая юридико-техническая доработка проекта закона ко второму чтению.