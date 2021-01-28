Безработным предпенсионерам (но конечно, не всем) ПФР будет назначать досрочные пенсии автоматически без заявлений

В ряде случаев пенсии будут назначать в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект принят накануне Госдумой в первом чтении.

В беззаявительном порядке можно будет оформить:

досрочную пенсию по предложению ЦЗН (безработным);

страховую пенсию по инвалидности;

социальную пенсию по инвалидности.

Так, в частности, пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости в соответствии с Законом № 1032-1, предлагается назначать при согласии безработного гражданина на основании предложения ЦЗН о досрочном назначении пенсии безработному гражданину со дня выдачи указанного предложения.

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ПФР сам насчитает пенсию по тем данным, что у него есть. При этом человек может собрать дополнительные документы, которые влияют на размер пенсии. Тогда пенсия будет пересчитана в большую сторону с момента ее назначения.

Напомним, основанием для назначения досрочной пенсии безработным гражданам является предложение ЦЗН при соблюдении следующих условий:

— увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, ИП;

— отсутствие возможности трудоустройства;

— наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и количество пенсионных баллов не менее 21 (в 2021 году).

Обсуждая этот законопроект на заседании Госдумы, депутат от «СР» Олег Шеин отметил, что для оформления досрочной пенсии через ЦЗН слишком много условий: большой стаж, увольнение только по сокращению или ликвидации отсутствие вакансий на рынке труда по профессии этого безработного.