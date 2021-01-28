Налоговики в прошлом году выиграли 99 дел о дроблении бизнеса из 122

Из 122 дел о дроблении бизнеса в 2020 году в пользу налогоплательщиков решилось всего 23. Это 18,8%. А регионом-лидером по дроблению в прошлом году стала Волгоградская область Что удивительно, Москва — даже не в пятерке.

Налоговый консультант, спикер «Центра обучения Клерка», Иван Кузнецов поделился у себя на странице в Facebook.

«Закончили очень большую работу — Обзор по дроблению бизнеса за 2020 год.

В этот раз мы проанализировали абсолютно все решения судов по дроблению бизнеса, которые принимались в 2020 году судами всех инстанций. Но в итоговую аналитическую таблицу попали не все: например, мы не засчитали несколько решений по делу KFC, поскольку принимались они по одной структуре бизнеса. Также не рассматривали споры, касающиеся возврата излишне уплаченного УСН и споры, связанные с процессуальными нарушениями.

Получилось всего 122 дела в 42 субъектах РФ, из них в пользу налогоплательщика — 23, или 18,8%. Прямо скажем — плохой результат.

Есть несколько субъектов-лидеров, в которых налоговики и делают статистику — они указаны на диаграмме. То есть дробление бизнеса — по-прежнему не общероссийский тренд, но это пока. К тому же, мы понимаем, что многие споры не дошли ни до ВНП, ни до суда».

В комментариях попросили номера дел, и автор прикрепил несколько скринов с таблиц.

Как пишет сам автор в комментариях:

«Видим в этом прикладное значение, но все же решения судов очень субъективны, можно увидеть общие тенденции к оценке доказательств, но в который раз убеждаемся, что простое их перечисление и сам факт наличия или отсутствия не определяет решение по делу. Хотя, взаимозависимость — это по-прежнему красная тряпка и для налоговиков и для суда».

Труд и правда огромный — проанализировать судебную практику.

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