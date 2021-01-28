Платит ли ИП, ставший самозанятым, фиксированные взносы? И не будет ли у него обязанности платить НДС, если он внезапно слетит с режима НПД?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые коллеги, насколько верно дают разъяснения (нашла в интернете), что если ранее действующий ИП зарегистрировался как самозанятый, не ликвидируя ИП, то он может не платить фиксированные взносы? У меня большие сомнения, не видела такую норму закона, где это прописано. Имею мнение, что если есть статус ИП, то взносы фиксированные платить нужно. Может быть чудеса случаются и действительно это прописано в каком то месте какого нибудь нормативного документа, подскажите, пожалуйста, в каком».

В комментариях четко показали, где в законе о самозанятых сказано о том, является ли ИП на НПД плательщиком взносов.

«Статья 2 пункт 11. Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима».

На это автор пишет:

«Большое спасибо за определённость по пункту НК. Если я правильно понимаю, то ИП может быть самозанятым и не платить фиксированные взносы при условии, если напишет уведомление об отказе ранее-применяющегося спец режима, например УСНО. И обязан осуществлять только те виды деятельности, которые разрешены к применению по НПД. Если же так случится, что окажет работы (услуги), запрещённые при НПД, то платит фиксированные взносы, НДФЛ и НДС. Подскажите, верно понимаю логику совмещения ИП и самозанятости или в чем ошибаюсь?».

Автору отвечают, что лишение права применять НПД не означает сразу же обязанность уплачивать НДС.

«Почему сразу НДС? Он может освобождение получить или патент купить, например. С НПД слетит, да».

Кто-то вообще пишет, что нельзя быть одновременно ИП и самозанятым. ИП, применяющие налоговый режим НПД, наверное, все дружно удивились.

А вообще, все это говорит о том, что по применению налогового режима НПД у людей до сих пор возникают вопросы.

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