Уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК за 2020 год можно представить до 1 февраля

С 2021 года налогоплательщики—физические лица, являющиеся контролирующими лицами КИК, могут выбрать способ налогообложения своих доходов в виде прибыли КИК на территории России: исходя из фиксированного размера или по ранее предусмотренным правилам. Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

Фиксированный размер такой прибыли устанавливается положениями НК РФ и распространяется на все КИК, контролирующим лицом которых является налогоплательщик. О переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли КИК ему необходимо уведомить налоговый орган. Первые уведомления о переходе за налоговый период 2020 года можно представить до 1 февраля 2021 года. Далее их следует представлять до окончания налогового периода, в отношении которого контролирующее лицо изъявило желание перейти на указанный режим уплаты налога.

Основная цель российских правил КИК — налогообложение нераспределенной прибыли иностранных организаций (иностранных структур без образования юридического лица), контролирующими лицами которых являются резиденты РФ.