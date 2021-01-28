Число безработных снизилось до 4,4 млн человек, по словам главы Минтруда

Глава Минтруда Антон Котяков сказал о снижении численности безработных в стране до 4,4 млн.

Об этом он заявил в ходе совещания Путина с членами правительства.

«Численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн человек до 4,4 млн», — заявил Котяков

По его словам, в центрах занятости также фиксируется снижение численности официально зарегистрированных безработных. Котяков отметил, что на текущий день состоят на учёте в центре занятости порядка 2,5 млн человек.

Министр уточнил, что этот показатель был максимальным в сентябре, когда превышал 3,7 млн человек.

По материалам «RT».