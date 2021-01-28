Где взять денег для бизнеса? Бесплатный вебинар 4 февраля

Слово «инвестиции» у многих вызывает если не отторжение (какие уж сейчас инвестиции, на дворе кризис), но скорее всего некоторое недоверие. Этот стереотип пора сломать.

Пока Борис Титов предлагает смягчить условия по кредитам для бизнеса по ставке 2%, у многих стоит вопрос, где взять денег. И не тогда, когда условия смягчат (что не факт), а уже сейчас.

Центр обучения «Клерка» и спикер Никита Меркуданов приглашают на бесплатный вебинар «Привлечение инвестиций в малый бизнес: работающие инструменты». Он пройдет 4 февраля, начало в 16:00 по Мск.

В результате вы получите:

понимание, какие есть инструменты для привлечение средств в бизнес и как их правильно применять: займы и краудфандинговые площадки, коммерческие и биржевые облигации;

знание, необходимое, чтобы запустить процесс привлечения инвестиций внутри своей компании;

видение, на каком этапе развития компании стоит использовать тот или иной инструмент по привлечению инвестиций.

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