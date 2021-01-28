Почему по документы контрагенту начинает запрашивать совершенно левая налоговая, к которой этот контрагент не относится?

Налоговая, к которой ни одна из компаний (сторон по договору) на учете не состоит, внезапно начинает затребовать документы у инспекций, в которых эти стороны состоят. Так вообще можно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: мы состоим в налоговой „А“, контрагент в налоговой „В“. Вопрос: может ли налоговая „С“ истребовать у нашего контрагента через его ИФНС документы, касающиеся нашей деятельности, в рамках камеральной проверки декларации НДС 3 квартал 2020.? Напомню- мы к налоговой „С“ отношения не имеем. Что-то я связку не могу понять».

В комментариях мнения разделились. Кто-то считает, что это незаконно. А кто-то не знает, законно или нет, но пишут, что они так все время делают:

«Не знаю могут или нет, но запрашивают регулярно. В рамках выездной налоговой проверки кого нибудь».

А кто-то пишет, что могут. И предполагают, почему так:

«Возможно в С состоит контрагент — покупатель В, тогда они разматывают цепочку».

И еще одно мнение о том, что они это могут:

«Могут. Этой практике уже много лет. Отслеживают всю цепочку до „конечника“».

Вот более подробный комментарий:

«Налоговая С может запросить любые документы, у налоговой А и В. И у вашей компании может запросить по практики любая налоговая. Но ответить вы обязаны по запросу на конкретного контрагента той налоговой, в которой стоите на учёте (сокращают время „хождения“ запросов)».

Коллеги, а вы как думаете? Могут они так, или «они все могут»?