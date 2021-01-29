Поменяется заявление на регистрацию ККТ

ФНС внесет изменения в свой Приказ, которым утверждены бланки для регистрации ККТ.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Изменения затрагивают игорный бизнес.

Так, форма заявления на регистрацию ККТ изменится, туда включат новую строку 095.

Там проставляется соответствующая цифра:

«1» — в случае, если контрольно-кассовая техника используется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения;

«2» — в случае, если контрольно-кассовая техника не используется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения.