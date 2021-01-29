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Поменяется заявление на регистрацию ККТ

ФНС внесет изменения в свой Приказ, которым утверждены бланки для регистрации ККТ.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Изменения затрагивают игорный бизнес.

Так, форма заявления на регистрацию ККТ изменится, туда включат новую строку 095.

1

Там проставляется соответствующая цифра:

«1» — в случае, если контрольно-кассовая техника используется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения;

«2» — в случае, если контрольно-кассовая техника не используется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения.

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