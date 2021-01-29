Россияне, в среднем, стали получать больше денег. Но расходы растут еще быстрее

Реальные располагаемые доходы россиян в «ковидный» 2020-й год снизились по сравнению с «доковидным» 2019-м на 3,5%. Зато выросли реальные зарплаты.

Такие данные привел Росстат, пишут «ТАСС».

В IV квартале реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении. Также Росстат уточнил свои оценки за три квартала 2020 года.

Так, в I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1% (предыдущая оценка — 0,7%), во II квартале — упали на 7,9% (8,4%), в III квартале — на 5,3% (4,8%). Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных располагаемых доходов населения за 2019 год. В I квартале 2019 года доходы упали на 2,1% (предыдущая оценка — 1,6%), во II квартале — выросли на 0,7% (1%), в III квартале — на 2,5% (2,9%), в IV квартале — на 2,5% (1,8%).

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При этом итоговая оценка за год не изменилась, то есть рост реальных располагаемых доходов россиян составил 1%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян в 2020 году снизятся на 3% и вырастут на 3% в 2021 году.

Реальные располагаемые доходы — это доходы минус обязательные расходы (налоги и сборы, платежи по кредитам и пр.).

Также ведомство сообщило и о зарплатах.

По его данным, реальные зарплаты в России в ноябре 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем 2019 года.

За январь — ноябрь 2020 года реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. При этом, по данным Росстата, в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6% по сравнению с сентябрем 2019 г. и составила 49 тыс. 274 руб.