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Россияне, в среднем, стали получать больше денег. Но расходы растут еще быстрее

Реальные располагаемые доходы россиян в «ковидный» 2020-й год снизились по сравнению с «доковидным» 2019-м на 3,5%. Зато выросли реальные зарплаты.

Такие данные привел Росстат, пишут «ТАСС».

В IV квартале реальные располагаемые доходы упали на 1,7% в годовом выражении. Также Росстат уточнил свои оценки за три квартала 2020 года.

Так, в I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1% (предыдущая оценка — 0,7%), во II квартале — упали на 7,9% (8,4%), в III квартале — на 5,3% (4,8%). Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных располагаемых доходов населения за 2019 год. В I квартале 2019 года доходы упали на 2,1% (предыдущая оценка — 1,6%), во II квартале — выросли на 0,7% (1%), в III квартале — на 2,5% (2,9%), в IV квартале — на 2,5% (1,8%).

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При этом итоговая оценка за год не изменилась, то есть рост реальных располагаемых доходов россиян составил 1%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян в 2020 году снизятся на 3% и вырастут на 3% в 2021 году.

Реальные располагаемые доходы — это доходы минус обязательные расходы (налоги и сборы, платежи по кредитам и пр.).

Также ведомство сообщило и о зарплатах.

По его данным, реальные зарплаты в России в ноябре 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем 2019 года.

За январь — ноябрь 2020 года реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. При этом, по данным Росстата, в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6% по сравнению с сентябрем 2019 г. и составила 49 тыс. 274 руб.

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За январь — ноябрь среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,5%.

Номинальная зарплата — фактическая «кучка» денег, которую работник получает за свой труд. Реальная зарплата — те товары и услуги, которые можно купить на номинальную зарплату.

Исходя из всех приведенных данных, можно сделать вывод, что зарплаты в среднем растут, но расходы растут еще быстрее.

Комментирует Вадим Ковригин, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Реальные располагаемые доходы в „пандемический“ год упали довольно сильно. Официальный показатель инфляции за 2020 год, установленный ЦБ, составляет 4,9 процента. При этом показатель реального располагаемого дохода уже включает корректировку с учётом инфляции. Этот показатель в наибольшей степени характеризует реальный уровень жизни в стране. Посмотрим, какие другие показатели на него влияют и с ним взаимосвязаны.

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По данным Росстата, номинальная (то есть без учёта инфляции) заработная плата выросла больше чем за год (с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года) всего на 4,6 процента. То есть рост номинальной зарплаты меньше инфляции! Как тогда реальная заработная плата (с учётом инфляции!) с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года могла увеличиться по данным того же Росстата?

Падение реальных располагаемых доходов населения может быть вызвано разными причинами: рост номинальных доходов не успевает за реальным ростом цен, снижение доходов, прежде всего дополнительных, рост объёма обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам и т.п.).

В России, думаю, имеют место две первые причины. Стоимость товаров и услуг росла сильнее, чем официальный показатель инфляции. В этом случае возникают большие вопросы к порядку и качеству расчёта показателя инфляции. Кроме того, в редеем довольно сильно упали дополнительных доходы семей (свой бизнес, доходы от инвестиций, подработка и т.п.) — это связано с пандемическими ограничениями».
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