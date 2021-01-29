В сокращении населения России виноват ЦБ, считает Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска возложил ответственность за сокращение населения страны на ЦБ.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Так он отреагировал на сообщение Росстата о снижении численности населения России за 2020 год более чем на полмиллиона человек — с 146 миллионов 748 тысяч до 146 миллионов 238 тысяч.

Дерипаска не впервый раз критикует политику регулятора.

В марте прошлого года миллиардер заявил, что в ЦБ либо не понимают серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытаются их скрыть. Тогда же он призвал снизить ключевую ставку, расширить меры поддержки населения и ввести прямую финансовую помощь.

Кроме того, в декабре он критиковал ЦБ за политику в отношении агропредприятий. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс, процентные ставки «взлетели до запредельных уровней». Это сделало российский внутренний рынок зависимым от ситуации за рубежом, считает предприниматель.

По материалам «РИА Новости».