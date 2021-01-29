Для высоких доходов предлагают установить ставку НДФЛ 50 %

После 50 млн рублей дохода НДФЛ должен быть как минимум 50 %. Такое мнение озвучила руководитель фракции «Партия Роста» в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Она отметила, что назвать увеличение НДФЛ с 13 % до 15 % прогрессией никак нельзя: чтобы покрыть все потребности страны, суммы должны быть совершенно другими.

«Тот прогрессивный налог в 15%, который недавно ввели, — это просто смех», — заявила политик.

Кроме того, Дмитриева считает, что систему страховых взносов тоже стоит пересмотреть, например, снизить их для предприятий с высокотехнологичными отраслями, передает «Федеральное агентство новостей».

«Но сделать это пока невозможно. Если смотреть на ситуацию с другой стороны, то их, наоборот, стоит увеличить», — объяснила она.



Эксперт отметила, что для стабильной работы системы налогообложения базу страховых взносов нужно дифференцировать в зависимости от вида деятельности и доходов.