Как учитывать доходы и расходы для НДФЛ при продаже квартиры по взаимозачету

При продаже квартиры, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока владения, возникает обязанность по уплате НДФЛ.

При этом можно применить имущественный вычет в 1 млн. рублей или расходы, связанные с приобретением проданной квартиры.

На основании статьи 410 ГК одним из способов прекращения обязательства является зачет встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

Для целей НДФЛ дата фактического получения дохода определяется как день зачета встречных однородных требований.

При соблюдении всех установленных условий документ, оформленный при зачете встречного однородного требования, подтверждает факт получения налогоплательщиком дохода и факт осуществления им расходов.

Такое разъяснение дано в письме Минфина № 03-04-05/116322 от 30.12.2020.