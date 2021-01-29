В России предсказывают закрытие 30 банков в 2021 году

Экономисты предсказывают закрытие трех десятков банков в 2021 году, основываясь на аналитике международного агентства S&P.

По подсчетам аналитиков, в 2021 году доход упадёт на 50–75 базисных пунктов до 3,25–3,5%, а это исторический минимум. Тяжелее всего придётся банкам, которые в большей степени ориентированы на кредитование корпоративных заёмщиков и имеют более низкий уровень цифровизации.

Экономисты считают, что падение доходов повлечет за собой новую волну закрытия банков. При этом, они считают что прогноз агентства слишком пессимистичный.

«Даже если банки недополучат в течение двух лет 1,4–1,6 триллиона рублей, это не будет катастрофой. Скорее всего, S&P сгущает краски. Но их тревога по делу. В кризисные времена банки оказываются в сложной ситуации. Особенно когда речь идёт об оценке рисков, связанных с кредитованием. Стоит опасаться того, что маленькие и средние банки пойдут, пусть и не массово, сдавать лицензии в добровольном порядке: бизнес становится слишком тяжёлым. Крупные конкуренты давят технологичными сервисами, рефинансировать портфель по прежнему очень сложно», — считает независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

📌 Реклама

Другой эксперт называет причины, по которым ежегодно с рынка уходит некоторое количество банков.

Во-первых, это объединение нескольких небольших организаций, или их поглощение более крупными.

Во-вторых, это прекращение бизнеса.

А в-третьих, это отзыв лицензии регулятором.

«Как правило, такое происходит с организациями, которые нарушают регламенты или теряют устойчивость из-за потери оборотов и прибыли. Эту категорию банков наверняка в 2021 году ожидает сокращение. Оно может коснуться порядка 20–25 организаций в четвёртой сотне российского рейтинга», — пояснил Артём Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал».

Для рядовых клиентов российских банков в исследовании рейтингового агентства S&P есть и ещё несколько важных моментов. Антон Гринштейн, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton обращает внимание на альтернативный прогноз, который представлен в этом же документе.