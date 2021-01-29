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В России предсказывают закрытие 30 банков в 2021 году

Экономисты предсказывают закрытие трех десятков банков в 2021 году, основываясь на аналитике международного агентства S&P.

По подсчетам аналитиков, в 2021 году доход упадёт на 50–75 базисных пунктов до 3,25–3,5%, а это исторический минимум. Тяжелее всего придётся банкам, которые в большей степени ориентированы на кредитование корпоративных заёмщиков и имеют более низкий уровень цифровизации.

Экономисты считают, что падение доходов повлечет за собой новую волну закрытия банков. При этом, они считают что прогноз агентства слишком пессимистичный.

«Даже если банки недополучат в течение двух лет 1,4–1,6 триллиона рублей, это не будет катастрофой. Скорее всего, S&P сгущает краски. Но их тревога по делу. В кризисные времена банки оказываются в сложной ситуации. Особенно когда речь идёт об оценке рисков, связанных с кредитованием. Стоит опасаться того, что маленькие и средние банки пойдут, пусть и не массово, сдавать лицензии в добровольном порядке: бизнес становится слишком тяжёлым. Крупные конкуренты давят технологичными сервисами, рефинансировать портфель по прежнему очень сложно», — считает независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

Другой эксперт называет причины, по которым ежегодно с рынка уходит некоторое количество банков.

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  • Во-первых, это объединение нескольких небольших организаций, или их поглощение более крупными.
  • Во-вторых, это прекращение бизнеса.
  • А в-третьих, это отзыв лицензии регулятором.
«Как правило, такое происходит с организациями, которые нарушают регламенты или теряют устойчивость из-за потери оборотов и прибыли. Эту категорию банков наверняка в 2021 году ожидает сокращение. Оно может коснуться порядка 20–25 организаций в четвёртой сотне российского рейтинга», — пояснил Артём Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал».

Для рядовых клиентов российских банков в исследовании рейтингового агентства S&P есть и ещё несколько важных моментов. Антон Гринштейн, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton обращает внимание на альтернативный прогноз, который представлен в этом же документе.
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По его мнению, это более вероятный сценарий развития событий.

«Согласно расчётам аналитиков агентства, инфляция в России в 2021 году может оказаться выше официальных прогнозов настолько, что ключевая ставка ЦБ вырастет с 4,25% до 5,5%. Тогда вместо выбывающих 1,4–1,6 триллиона рублей банки заработают дополнительные 0,7–0,8 триллиона рублей к концу 2022 года. Что касается клиентов банков, то рост ставок безусловно порадует тех, кто уже устал от низких процентов по вкладам, и станет неприятным сюрпризом для желающих взять кредит», — пояснил Антон Гринштейн.

По мнению эксперта, главный риск для российского банковского сектора — комбинация из двух факторов. Первый — сильное падение доходов заёмщиков, которое не позволит обслуживать кредиты. Второй — дальнейшее снижение ключевой ставки ниже 4,25%, которое сокращает разницу в процентах по депозитам и кредитам.

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Если такая комбинация сработает, то, по мнению экономиста, можно будет ожидать более масштабной волны закрытия банков.

По материалам «Life.ru».
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