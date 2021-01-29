Началась декларационная кампания по НДФЛ за 2020 год

Налоговая служба напоминает о начале декларационной кампании за 2020 год для граждан.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ. Для этого достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций, например, декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду.

Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения декларации, а точнее предзаполненные шаблоны деклараций.

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Отчитаться о полученных доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил в подарок недвижимость или автомобиль не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду физлицам или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели (на ОСНО), нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом.

Если же налоговый агент сообщил о неудержанном НДФЛ, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить налог не позднее 1 декабря 2021 года.