ФНС утвердила новую форму декларации по ЕСХН за 2020 год. Не поздновато-то ли?

ФНС утвердила новую форму декларации по ЕСХН. Приказ от 18.12.2020 № ЕД-7-3/926@ официально опубликован сегодня.

Добавлена новая строка для обоснования льготной налоговой ставки, установливаемой регионами. В ней будет указываться льгота в виде кода, по тому же принципу, что и в декларации по налогу на имущество:

По коду строки 046 указывается номер или буквенное обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта Российской Федерации, которым на основании пункта 2 статьи 346.8 Кодекса установлена понижения налоговая ставка в пределах от 0 до 6 процентов. Для каждой указываемой структурной единицы (позиции) отведено по 4 знакоместа, при этом заполнение осуществляется слева направо и, если реквизит имеет меньше четырех знаков, свободные знакоместа слева от значения заполняются нулями.

В приказе приведен пример:

Если соответствующая налоговая льгота установлена подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 2 закона субъекта Российской Федерации, то по строке с 046 указывается

0 0 0 2 0 0 0 3 1 5 . 1

Еще одно изменение в форме — с титульного листа убран код ОКВЭД.

Новая форма действует, начиная с отчетности за 2020 год, хотя приказ вступит в силу только через два месяца, т.е. под самый конец отчетной кампании.

Заметим, что проект с новой формой был опубликован в середине июня прошлого года. Так что у ФНС было полно времени, чтобы принять и зарегистрировать приказ до конца октября, чтобы обновленную декларацию можно было сдавать уже в январе. Но что-то опять пошло не так.