В Сбере оценили объем перехода на безнал в «ковидный» 2020-й год

Доля безналичных платежей к концу 2020 года составила 54,1%, это новый рекорд. Считали только платежи с карт и переводы юрлицам.

К таким выводам пришли лаборатория Сбербанка «СберИндекс» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в совместном исследовании.

Аналитики отметили, почему переход на безналичную оплату ускорился в «ковидный» 2020-й год.

«Традиционно в конце года наблюдается сезонный рост этого показателя, но в 2020 году всплеск был особенно сильным ( 5,4 п.п. против 4,4 п.п. годом ранее), несмотря на высокую базу».

Авторы исследования связывают это с тем, что покупатели «предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым, безусловно, относятся бумажные деньги».

Наивысшая доля безналичных платежей в четвертом квартале зафиксирована в категориях:

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рестораны (76,6%),

одежда (74,4%);

электроника (71,7%).

Самое яркое изменение потребительского поведения произошло в категории «магазины у дома», где более половины трат (53,1%) теперь совершаются безналично, хотя еще по итогам 2019 года доля наличных операций составляла 56%.

Отмечается в исследовании и увеличении объема наличных денег за прошлый год. На «Клерке» недавно об этом писали.

В 2020 году объем наличности увеличился на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб.

«Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кеш являются не физические, а юридические лица, и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, то есть используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений», — считают аналитики «СберИндекса».