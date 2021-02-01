Москва, ООО, ОСНО, полный учет кроме отчетности. 1-2 раза в неделю нужно подъезжать в офис. Стоит это 50 тысяч?

Сколько будет стоить работа бухгалтера? Москва, ООО, ОСНО, полный учет кроме отчетности. 1-2 раза в неделю нужно подъезжать в офис разобрать документы.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, сколько может стоить работа бухгалтера. Москва. Нужно полностью вести учёт, кроме отчётности. ООО, ОСНО. Оптовые продажи, 5-30 закупок в день, 5-15 продаж в день. Первичку по движению товара делают менеджеры. Нужно проверять поступление и отгрузку на предмет правильности оформления. Прочие расходы — проводит бухгалтер. Начисление ЗП по 5 сотрудникам, оклады. Есть лизинговые платежи, имущество на балансе л/дателя. Банковские платежи — ежедневно».

В комментариях спрашивают, удаленка или офис. Автор поста пишет:

«Удаленка, с приездом в офис 1-2 раза в неделю для разбора доков».

Кто-то пишет по ценнику:

«Подобная позиция в штат, на hh.ru, стоит 50-80 тысяч рублей».

Автору сравнение с hh показалось некорректным:

«Про hh смешно, там на аналогичные вакансии люди хотят 20 тыр платить, с отчётностью и должностью главбуха»..

На это отвечают:

«По описанию функционала 50-80тр вполне норм. Как сторгуются. Но точно не 20».

А кто-то еще уточняет конкретнее по цифрам:

«50 все же маловато, банковские платежи, ответственность, за менеджерами все перепроверять надо — все же ближе к 80 тысячам рублей».

И еще мнение о 50 тысячах:

«Пальцем бы за 50 не пошевелила. Объемы там далеко не на 50!».

Автор попросила оценить работу из ее вводной последнего прокомментировавшего. На это пишут:

«30 приходов и реализаций в день делают менеджеры по отгрузкам. Сто процентов, там косяк страшный на складе в 1С. Вечно все в излишках и недостаче. Его и блюдить надо, разыскивая позиции и выравнивая приходы с расходами. Блюдить, как отпишут поставщики номенклатуру, чтобы не получилось так, что купил трусы, а продал комплект белья. А там ещё и не одна позиция в номенклатуре! Зарплата в 5 человек, конечно, это немного, но тут опять же есть ли больничные, декретники и тд. Лизинг, документы приходные выцарапай... Если мы говорим о 100 проводках в день (банк, приход и расход), то 50 это ни о чем. У вас это будет съедать добрую часть рабочего дня, а с учётом того что вам надо два дня ездить в офис, считайте что процентов 80 от рабочей недели занято, минус деньги на дорогу и обеды из собственного кошелька на эти два дня. Ну и стоит оно 50 тыс?».

Кто-то в комментариях тоже поддержал, что поездки в офис к работодателю — это большой минус, может съедать много времени. Автор пишет, что можно ездить, даже если несколько компаний на обслуживании есть. С ней не согласились:

«По поводу приехать можно имея и несколько фирм на обслуживании, то не согласна с вами. Это дико неудобно в таком формате. Так и будешь кататься по всем подряд всю неделю, а по итогам ничего ни у кого толком вести не удастся. Приехал ты к одному, а остальным тоже надо что то делать в этот момент. А ты не можешь. И остальных это явно не устраивает. Когда ты никуда не ездишь, то тебе удаётся всем все делать каждый день. А с поездками нет. Поверьте, просто это пройденный вариант уже!».

По Москве, конечно, сильно не наездишься, особенно если компании на обслуживании в разных концах города. Это для небольших городов еще может быть приемлемо.

В общем, можно сделать вывод, что 50 тьысяч за эту работу — минимум. Хотя автор пишет по секрету, что есть желающие и за 15 тысяч взяться. Кто готов за 5000?

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Привлечение инвестиций в малый бизнес: работающие инструменты». Он пройдет 4 февраля, начало в 16:00 по Мск.

вы получите:

понимание, какие есть инструменты для привлечение средств в бизнес и как их правильно применять: займы и краудфандинговые площадки, коммерческие и биржевые облигации;

знание, необходимое, чтобы запустить процесс привлечения инвестиций внутри своей компании;

видение, на каком этапе развития компании стоит использовать тот или иной инструмент по привлечению инвестиций.

Скорее записывайтесь! Вебинар бесплатный.