Региональные субсидии для туротрасли, общепита и гостиниц предлагают продлить на 2021 год

В Минэкономразвития предложили продлить на 2021 год региональные субсидии для пострадавших от пандемии отраслей.

Как отметили в ведомстве, это направлено, в первую очередь, для поддрежки туристической отрасли, гостиничного бизнеса и общепита.

«Минэкономразвития разработало проект постановления, дающий регионам и муниципалитетам возможность предоставления в 2021 году субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших в период пандемии отраслях российской экономики, деятельность которых связана в том числе с производством и реализацией подакцизных товаров», — сказали в пресс-службе.

Замглавы МЭР Татьяна Илюшникова отметила, что «в первую очередь данная мера направлена на поддержку туристической отрасли и сопутствующих сфер, включая общественное питание, гостиничный бизнес, а также сферу отдыха и развлечений».

По материалам «ТАСС».