Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным интернет-компаниям

Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте Кремля.

До 1 августа 2021 года Администрация президента совместно с правительством должна подготовить и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории России.

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На прошедшем 10 декабря прошлого года заседании президента попросили дать поручение инициировать подготовку и внесение в Госдуму нормативных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве «субъектов в российском правовом поле», что позволило бы вести с ними диалог о фактах цензуры в отношении СМИ РФ по нормам российского законодательства.

«Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе, — сказал на это Путин. — Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны».