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С 1 февраля все индивидуальные предприниматели обязаны указывать в чеках наименование товара или услуги

Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 2021 года должны отражать в кассовом чеке наименование товаров или услуг и их количество, напоминает ФНС на своем сайте. Такая обязанность предусмотрена частью 17 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.

Ранее для указанных ИП была предусмотрена отсрочка и в чеке можно было указать «товар» или «услуга».

Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допускается добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из неё.

За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП): для должностного лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП или организации - 10 тысяч рублей.

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